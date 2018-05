Der Wolf-DNA-Test soll Gewissheit bringen

Es war kein guter Morgen für die Bauern Christian Kronreif aus Pfarrwerfen sowie Hubert Stock aus dem nahen Tenneck: Wie berichtet fanden die beiden Landwirte in unmittelbarer Nähe zu ihren Höfen am Sonntag und am Feiertag ihre teils zerfetzten Schafe. Fünf der Tiere wurden tot aufgefunden, drei mussten wegen ihrer Verletzungen geschlachtet werden.