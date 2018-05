Arbeit rund um die Uhr, Leben im Sechs-Bett-Zimmer

Die Delegation, zu der auch Peter Polgar, der Leiter des Gründerservice der Wirtschaftskammer OÖ, gehörte, machte auch in San Francisco und dem Silicon Valley Halt. „Wenn man ein Start-Up betreibt, muss man hier gewesen sein, zumindest für einige Zeit, um den Spirit aufzusaugen“, ist Aichinger sicher. Dass es in der von Facebook, Google und Co. befeuerten Welt allerdings auch Schattenseiten gibt, musste er feststellen. „Es gibt hier Programmierer und Entwickler, die arbeiten fast rund um die Uhr und leben trotzdem in einem Sechs-Bett-Zimmer“, erzählt er, „der Grat im Silicon Valley ist schmal. Es kann dir schnell die Füße ausreißen.“



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung