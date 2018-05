Djokovic: „Selbstvertrauen ist nicht sehr groß“

Zwar habe er schon ähnliche Situationen in der Vergangenheit gehabt, aber „keine war so herausfordernd wie diese“. „Ich muss es als Teil eines Lernprozesses akzeptieren“, sagte der aktuelle Weltranglisten-Zwölfte. Die Mutmaßungen so mancher Ernährungsexperten, die seine fleischlose, glutenfreie Ernährung infrage stellten, wies Djokovic zurück: „Die Leute haben die Fakten in den vergangenen beiden Jahren vermischt. Alles, was ich sage ist, dass ich weiß, was für mich als Athlet und als Person am besten ist.“