Spitzenköchin diskutierte ganz offen im Kuhstall

Die 55-Jährige betreibt im von Salzburg 1000 Kilometer entfernten Berlin-Brandenburg einen Öko-Bauernhof mit knapp 800 Hektar. Als Genussbotschafterin steckt sie ihr ganzes Können in Regionalität, geht auch in Schulen, um Kindern ab drei Jahren das Kochen beizubringen. Wiener gibt zu bedenken: „Der Prozentanteil von Bioschweinen in Deutschland liegt bei 1 Prozent. Und nur 12 Betriebe stellen kontrollierte Rohmilch her.“ Und so wünscht sich die Bio-Köchin, „auch in so einer kleinen Insel der Seeligen hier in der Region leben zu dürfen“.