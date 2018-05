Schönster Maibaum gesucht

Einer ist schöner als der andere: Pfeilgerade wachsen überall Maibäume in den Himmel. Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, schufteten in Anif die Freiwilligen von der Feuerwehr ordentlich und stellten einen perfekt gewachsenen 35-Meter-Baum in die Höhe. 25 Liter-Tages-Fassl rollen auch nach St. Michael und St. Gilgen.