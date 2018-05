Zinedine Zidanes Wort ist bei Real Madrid Gesetz

Unsterblich war er schon als Spieler. Unsterblich ist er nun auch als Trainer. Als Zinedine Zidane im Jänner 2015 den Posten an der Seitenlinie des erfolgreichsten Klubs der Welt annahm, waren Medien und Fans skeptisch. Alle fragten sich, ob der schwierigste Job des Vereinsfußballs als erste Trainer-Station nicht eine Nummer zu groß sei. Die Antwort waren zwei Titel in der Champions League und in der Liga 2016/17. Nun kann Zizou, der es verstand, seine Mannschaft zu einer perfekt laufenden Maschine zu formen, sogar den dritten Titel in Serie in der Königsklasse holen. Das gelang seit Bayern von 1974 bis 1976 keinem Team.