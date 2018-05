Eishockey-Teamchef: „Klassenerhalt ist hohes Ziel“

„Krone“: Wie realistisch ist auch angesichts der vielen Ausfälle das Ziel Klassenerhalt?

Bader: Der Klassenerhalt ist ein hohes Ziel, aber wir können es schaffen. Wir sind in jedem Spiel ein Außenseiter, der gewinnen will. Da müssen wir ein starkes Kollektiv haben. Da im Sport ein Kollektiv immer wieder individuell bessere Spieler schlägt. Da haben wir sicher gute Typen in der Mannschaft, keine Egoisten.