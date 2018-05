Himmels-Terrasse ist ein Ort der Ruhe

Die Pfarre Mülln blickt hier auf eine lange Geschichte zurück: Nachdem die Stadt 1879 den Kommunalfriedhof eröffnete, wurden kleinere, letzte Ruhestätten wie in Salzburg-Mülln geschlossen. Jetzt wurde der Platz mit atemberaubenden Panorama auf die Stadt neu gestaltet. Die Idee einer „Himmels-Terrasse“ hatte der Marketing-Fachmann Ernst Oberndorfer: „Ich wohne in Mülln und habe mir irgendwann gedacht: ,Warum gibt es hier eigentlich keinen Friedhof mehr?’“ Er startete eine Spenden-Aktion. 200.000 Euro kostete die „Himmels-Terrasse“ insgesamt. Stadt, Land und die Erzdiözese halfen beim Verwirklichen. Auch Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler zählt zu den Unterstützern: „Ich bin so begeistert. Die ganze Stadt profitiert, wenn sich engagierte Bürger einbringen.“ Und wenn es auch Gegner gab, der rührige Pfarrer Franz Lauterbacher aus Mülln hielt an der Idee fest. „Das Projekt hat viel Kraft gekostet.“ Umso schöner ist es für ihn, am Ziel zu sein. Ab jetzt sind Urnenbestattungen möglich. Die Namen werden nur auf einer zentralen Tafel eingetragen, die zum Gedenken einlädt.