Iran soll Milliarden Dollar an 9/11-Opfer zahlen

Das US-Gericht Southern District Court of New York hat in seinem Urteilsspruch den Iran aufgefordert, mehr als sechs Milliarden US-Dollar Schadenersatz an die Familien der Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 zu zahlen. Grund dafür: Das Bundesgericht habe Beweise dafür gefunden, dass der Iran das Terrornetzwerk Al-Kaida materiell unterstützt habe und verschiedene Regierungseinheiten in die Anschläge verwickelt gewesen seien.