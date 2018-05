Terrororganisation ETA hat sich aufgelöst

Nun erklärte die Organisation in ihrem auf Baskisch verfassten Brief, den das Online-Medium eldiario.es am Mittwoch veröffentlichte, dass sie ihre politische Initiative als „beendet“ ansehe. „Die ETA hat beschlossen, ihren historischen Zyklus und ihre Funktion als beendet anzusehen und demnach ihren Weg zu beenden.“ Ein hoher Vertreter der baskischen Regionalregierung sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass die endgültige Auflösung der ETA am Donnerstag erfolgen werden - mittels eines Videos an die BBC.