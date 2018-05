Hallstätter Luft wird bald nach China geliefert

Einspruch bremst Unternehmer

Der Hallstätter Michael Preidt (35) füllt sein „Hallstatt Air“ im Ort ab, doch es fehlt nach einem Einspruch noch eine letzte Lärmmessung der Bezirkshauptmannschaft: „Ich bin aber zuversichtlich.“ Dagegen ist „Hallstatt Breeze“ des Wieners Rainer Garger schon am Markt: „abgezapft“ in Gosau, dann veredelt mit Zirben- oder Wiesenblütenduft und abgefüllt in Acht- und Zwölfliterdosen mit Inhalationsmaske. Das soll für bis zu 120 „Schnaufer“ reichen.