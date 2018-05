Mit Donald Duck auf aberwitziger Sprachreise

Sprache lernen leicht gemacht

So erfährt der Leser in Kapitel eins am Beispiel von fünf ausgewählten Comics, darunter das geniale Dagobert-Abenteuer „Die Dolmetschpille“, wie man möglichst schnell und ohne viel Aufwand Fremdsprachen lernen kann - von der praktischen Pille bis hin zum Universaldolmetscher, der jede beliebige Sprache übersetzen kann. Weiter geht es in Kapitel zwei mit den vielfältigen Möglichkeiten, sich ohne Worte zu verständigen - für Dagobert etwa besonders nützlich, um „Die Krone des Dschingis Khan“ in seinen Besitz zu bringen.