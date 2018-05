Tobias Moretti würde Grün wählen

Das Statement von Tobias Moretti im Wortlaut:

„Seit Jahrzehnten kenne ich Georg Willi als eine wache, reflektierende Persönlichkeit, jemanden, der stets umsichtig und klar Dinge beobachtet. Über den ideologischen Tellerrand hinaus sucht er Problemansätze und Lösungen für die Menschen. Darüber hinaus erlebe ich ihn immer wieder als jemanden, der auch in kontroversen Begegnungen nie das Interesse am Gegenüber verliert. Er mag einfach Menschen. Das ist eine seltene Qualität, vor allem im politischen Alltag. Ich glaube, dass er in einer solchen politischen Aufgabe wie dem Bürgermeisteramt erst richtig wächst und für alle Innsbrucker eine Identifikationsfigur sein kann. Die Wahl hat auch gezeigt, dass die Bürger ihm Führungskraft, Beharrlichkeit und auch Dialogfähigkeit, unabhängig von seiner parteilichen Bindung, zutrauen. Das glaube ich auch. Toitoitoi für die Stichwahl!“ - Tobias Moretti