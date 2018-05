Socken in Sandalen: Von der Modesünde zum Trend

Mit Graus erinnern wir uns zurück an Urlaube in unserer Kindheit, in denen uns reihenweise hauptsächlich männliche Touristen mit weißen Tennissocken in Sandalen über den Weg gelaufen sind. Doch was vor vielen Jahren die Sommer-Modesünde schlechthin war, wurde mittlerweile von Designern und Stars zum absoluten Fashion-Trend erhoben. Anstatt über Socken in Sandalen die Nase zu rümpfen, gibt‘s für diesen Style in diesem Jahr ein Daumen hoch!