„Mami, es juckt so!“

Auslösefaktoren sind z. B. mechanische Reizung der Haut (durch bestimmte Textilen wie Wolle), falsche Hautpflege, Tabakrauch, Allergene wie Hausstaubmilben oder seelische Faktoren (Stress, Angst, Konflikte) etc. Es zeigen sich dann Ekzeme mit rauer, geröteter, geschwollener, nässender Haut, zunächst oft an Wangen, am Körperstamm und Streckseite der Extremitäten. Die meisten klagen über starken Juckreiz. Die Haut zeigt sich insgesamt trocken, schuppig und rissig, was Infektionen begünstigt. „Sie muss mit geeigneten Produkten gepflegt werden, um die gestörte Barrierefunktion wieder herzustellen“, so Dr. Rainer. „Um die in Überzahl vorhandenen Entzündungszellen in der Haut zu reduzieren, kommen kindgerechte Kortisoncremen oder sogenannte Calcineurininhibitoren zum Einsatz.“