Arbeitslosigkeit in Tirol weiter rückläufig

Nur Landeck hatte ein Plus

In Lienz ging die Zahl der arbeitslos vorgemerkten Personen um 17,4 % oder -411 Personen zurück. Es folgen Innsbruck (-14,6 % oder -1.273), Kufstein (-11,2 % oder -360), Kitzbühel (-8,9 % oder -223), Reutte (-7,6 % oder -101), Imst (-5,9 % oder -128) und Schwaz (-3,5 % oder -99). Nur in Landeck gab es ein Plus von 3 Prozent. Bei den 1.364 länger als 1 Jahr vorgemerkten Arbeitslosen ist ein Rückgang um 432 Personen oder -24,1 % zu verzeichnen. Die Zahl der 6 Monate und länger Vorgemerkten ging um 1.183 Personen oder -30,5 % auf 2.700 zurück.