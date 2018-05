Männerproblem Testosteronmangel...

In unseren Breiten leiden knapp 8 Prozent der Männer unter 50 an Testosterondefizit, rund 20 Prozent der unter 65-Jährigen und etwa die Hälfte aller über 80-Jährigen. Vor und während einer allfälligen Therapie ist die urologische Kontrolle unerlässlich. Weiters muss das Blutbild überprüft werden, da es zum Anstieg der roten Blutkörperchen kommen kann. In Österreich sind drei Medikamente für die Behandlung zugelassen, wovon zwei regelmäßig verordnet werden. Die Verabreichung erfolgt entweder durch Auftragen eines Gels auf Schulter bzw. Oberarme oder durch Injektion des Hormones in den Gesäßmuskel. Bitte keine Präparate über das Internet besorgen, sondern mittels Rezept in der Apotheke beziehen! Nebenbemerkung: Das Ziel muss ausschließlich eine Normalisierung der Blutwerte sein! Die Behebung des Mangels bei bestehenden Beschwerden ist keinesfalls eine Lifestyle-Angelegenheit!