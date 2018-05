28 Millionen Euro für drei Grazer Volksschulen

27,6 Millionen Euro investiert die Stadt jetzt in weitere Neu- bzw. Umbauten von drei Grazer Volksschulen (VS Smart City, VS Murfeld und VS Triester). Das ist die allerletzte Tranche aus dem ersten großen Ausbaupaket. Am zweiten, 75 Millionen Euro schweren, Paket wird schon gefeilt, so ist der Umbau der VS Neuhart fix.