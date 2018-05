Wir laufen dem Cholesterin davon!

Daher verbindet sie zusammen mit Kolleginnen von der MedUni Wien gleich beides zu einer Awareness-Aktion, die sich vor allem an Familien, Frauen und Mütter richtet: Als Gruppe treten die Damen beim heurigen Frauenlauf am 27. Mai im Wiener Prater an. Eine Broschüre gibt es mit Unterstützung von Frauenlauforganisatorin und -Gründerin Ilse Dippmann auch beim beliebten Kinderlauf am Samstag, 26.5. „Nur wer informiert ist, hat die Chance, sein Leben bewusst in die Hand zu nehmen. Ich habe es für mich erst als Teenager erfahren, weil sich Durchblutungsstörungen in den Fingern zeigten. Dabei war mein Vater durch den frühen Herztod seines Vaters schon als Kind Halbwaise geworden. Auch meine 17 Monate alte Tochter hat die FH geerbt“, so Kinderärztin Dr. Monika Chocholous, AKH Kinderklinik, die ebenfalls mit von der Laufpartie und besonders sportlich ist (im Bild oben 1.v.l.).