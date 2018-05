Ministerium wusste nichts von Rolle der Soldaten

Hofer nimmt Soldaten in Schutz

Regierungskoordinator Norbert Hofer (FPÖ) hat in der Debatte um die erschossenen syrischen Geheimpolizisten indes die österreichischen UN-Soldaten in Schutz genommen. Es sei für Außenstehende schwierig, solche Situationen zu beurteilen. Das wisse er aus eigener Erfahrung als Soldat im Grenzschutzeinsatz, sagte der Verkehrsminister am Mittwoch. Er könne jedenfalls nicht beurteilen, ob sich die Soldaten schuldhaft verhalten haben, so Hofer.