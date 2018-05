Über Park-Name wird abgestimmt

Wer nahe am großstädtischen Bereich lebt, braucht Erholungsräume. Ein solcher soll im Norden Wiens bis 2019 entstehen. Von Bisamberg über Gerasdorf bis zum Nobert-Scheed-Wald in der Donaustadt ist ein Grüngürtel geplant. Jetzt wird ein Name dafür gesucht.