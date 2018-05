Illegales Waffenlager in St. Veit ausgehoben

Ein Waffenlager hat die Polizei Mittwoch in St. Veit an der Glan entdeckt. Die behördliche Waffenüberprüfung hat eine 40-jährige Kärntnerin, die zum Waffenbesitz berechtigt war, verweigert. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Hausdurchsuchung an. Dabei wurden teils auch illegale Waffen sowie illegale Munition entdeckt.