„Aktion scharf“ der Polizei: 301 Anzeigen

Insgesamt stellte die Exekutive 301 Anzeigen und 163 Organstrafverfügungen in dieser Nacht aus. „Fast alle Lenker zeigten sich kooperativ. Die Aktion dient der Sicherheit im Straßenverkehr“, so ein Polizeisprecher. Ein Moped-Lenker in Rechnitz war mit 85 km/h im Ortsgebiet unterwegs - Anzeige.