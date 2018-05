„FIFA 18“: Das große WM-Update steht vor der Tür

Am 14. Juni 2018 startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Und auch wenn Österreich nicht dabei ist, nehmen viele heimische Fußball-Fans das Groß-Event zum Anlass, um das runde Leder gebührend zu feiern. Geht es nach Publisher EA, bietet sich dafür auch eine gepflegte Runde „FIFA“ an. Rechtzeitig vor der WM will man ein kostenloses Update veröffentlichen, das den Fußballsimulator WM-fit macht. Im Trailer sehen Sie, was die Spieler zur WM in „FIFA 18“ erwartet.