Forscher entdecken in Nordsee neue Flohkrebsart

In der Nordsee haben Forscher eine neue, bis zu drei Zentimeter große Flohkrebsart nachgewiesen. „Man rechnet nicht unbedingt damit, in der Nordsee noch auf unbekannte Arten zu stoßen“, sagte Jan Beermann vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut. Die sei schließlich eines der am besten untersuchten Meeresgebiete der Welt.