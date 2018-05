Jeder Schlaganfall ist anders

Schnelle Behandlung in der „Stroke-Unit“

Nach einem Schlaganfall muss schnell reagiert und das Hirngefäß wieder frei gemacht werden. In Österreich gibt es dafür 39 sogenannter „Stroke-Units“, die in 45 Minuten für die Mehrheit der Bevölkerung erreichbar sind. Hier gelangen die Patienten laut „Stroke-Unit“-Register zu dieser Spezialstation in 30 Minuten. Beide Geschlechter werden hierzulande gleich rasch mit einer Thrombolyse zur Auflösung des Gerinnsels behandelt. Das ist in anderen Ländern nicht unbedingt der Fall, wie Studien aus den USA ergeben: Dort zeigte sich, dass Frauen insgesamt weniger häufig eine Akuttherapie dieser Art erhielten als Männer.