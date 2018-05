Volksschulzeugnisse: Zurück zu klassischen Noten

Siebenteilige Notenskala in Neuen Mittelschulen wird überarbeitet

Überarbeitet wird auch die derzeit siebenteilige Notenskala in den Neuen Mittelschulen. Am Ende könnten dabei zwei Beurteilungsniveaus mit je fünfteiligen Notenskalen stehen (Standard bzw. AHS-Standard). Außerdem soll es ab der siebenten Schulstufe in Deutsch, Mathematik und der ersten lebenden Fremdsprache „Entwicklungsgruppen“ geben. Kürzungen sind beim „Teamteaching“, bei dem zwei Lehrer in der Klasse stehen, geplant. Die Finanzierung ist nur noch für das nächste Schuljahr fixiert.