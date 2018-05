Waffenlager ausgehoben

„Auf behördliche Anordnung wurde eine Wohnung in der St. Veiter Innenstadt überprüft“, so Revierinspektiorin Waltraud Dullnig zur „Krone“. Das Bezirkspolizeikommando, die Landespolizeidirektion, das Landeskriminalamt, das Einsatzkommando Cobra... standen und stehen im Einsatz. „Wie viele Waffen genau entdeckt wurden und welcher Art diese sind, ist noch Gegenstand der Ermittlungen“, so Dullnig.