Mega-Sparpläne: Ist Wiens Reform entschlafen?

Die Wiener Finanzstadträtin hat sie in nicht allzu großer Bescheidenheit als „größte Verwaltungsreform aller Zeiten“ betitelt - doch was wurde wirklich aus dem WISTA-Sparbefehl? Die ÖVP meint: „Sehr wenig.“ Aber der Magistratsdirektor sagt: „Bis 2020 sparen wir in der Verwaltung 524 Millionen Euro ein.“