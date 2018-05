Billi Thanner: „Am Ende heirate ich meine Kunst“

„Starke Frauentableaus und gemalte Erzählflächen rund um das Thema Weiblichkeit bestimmen das künstlerische Werk von Billi Thanner. Als andere Form der Hinterglasmalerei zeigt die Künstlerin dazu fotorealistische, aber unkonventionelle Motive in der für sie spezifischen Maltechnik auf technischer Weichfolie. Für die Ausstellung „Kunst im Zentrum der Frauen“ wählt die Künstlerin weibliche Figuren der Branchen Kunsthändlerin, Bürofachkraft, Model, Bildhauerin oder Adelige. Diese erzählen in fiktiven Porträts von ihrer Hochzeit, ihrem Brautsein, ihrem Frausein - die Kunst der Frauen in der Moderne. In ihrer Performance „Hochzeit! Und am Ende heirate ich meine Kunst“ erzählt Billi Thanner eine Geschichte der Leidenschaft und über die Liebe zur Kunst. Harald ist Künstler und wird von acht Damen umworben. Doch am Ende heiratet er seine Kunst“.