Harrys lange Suche nach der Richtigen

Harrys erste große Liebe

Chelsy Davy, die erste große Liebe: Harry lernte die Tochter eines steinreichen Safari-Organisators in Simbabwe, im Jahr 2004 in Südafrika kennen. Der Prinz war dort nach dem Abschluss seines Studiums auf Reisen, Chelsy studierte in Kapstadt Jus. Die witzige und gesellige Studentin aus reichem Hause teilte mit Harry damals die Leidenschaft für Partys, die beiden wurden ein Paar. Ihre stürmische Beziehung erfreute die britischen Medien, sie beobachteten den Prinzen und seine attraktive blonde Freundin auf Schritt auf Tritt. Immer wieder schienen die beiden getrennt zu sein, um dann wieder zusammenzukommen. Chelsy sagte später einmal, das riesige Medieninteresse an ihrer Beziehung zu Harry sei „hart“ für sie gewesen.