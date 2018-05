Neue Handy-App findet seriöse Schlüsseldienste

Neuer Service im Kampf gegen dubiose Aufsperr-Firmen

Den schwarzen Schafen der Branche sagen die Bundesinnung der Metalltechniker und des KEO nun den Kampf an: Geprüfte und qualifizierte Betriebe erhalten das „Gütesiegel Aufsperrer“. Ausfindig machen kann man diese Unternehmen über die neu entwickelte Handy-App „Mein Aufsperrdienst“, über eine Internetseite bzw. eine Notrufnummer. „Ab nun haben Konsumenten eine geprüfte Grundlage, einen seriösen Aufsperrdienst in ihrer Region zu kontaktieren“, sagt Harald Schinnerl, Bundesinnungsmeister der Metalltechniker. Das Service wird bereits flächendeckend in Wien sowie in großen Teilen Niederösterreichs angeboten. In den anderen Bundesländern soll das Angebot bald starten.