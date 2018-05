Rezept der Woche: Bunter Hörnchensalat

Zubereitung: Die Hörnchen in Salzwasser bissfest kochen, abgießen und in einem Sieb abtropfen lassen. Wurst in feine Streifen schneiden. Paprika, Essiggurkerln, Zwiebel und Äpfel kleinwürfelig schneiden. Joghurt, Mayonnaise, etwas Salz, Pfeffer und Senf In einer Schüssel vermengen. Alle angegebnen Zutaten gut verrühren. Den Salat noch circa 30 Minuten ziehen lassen und vor dem Servieren nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken.