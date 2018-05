Beziehungsstreit endete mit Faustschlag und Messer

Der Vorfall ereignete sich um Mitternacht in einer Ferienwohnung. Die beiden Streithähne gerieten sich zunächst verbal in die Haare, doch dann eskalierte die Situation. Die 35-jährige Bulgarin zückte ein Messer und fügte dem 32-Jährigen Schnittverletzungen am linken Oberarm zu. Doch auch der Deutsche hatte sich nicht unter Kontrolle: Er schlug der Bulgarin mit der Faust ins Gesicht und brach ihr kurzerhand das Nasenbein.