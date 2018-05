Seit 20 Jahren unterwegs mit dem Nationalparkboot

Am Abend verwandelt sich die ‘Skorpion‘ dann in ein Ausflugsschiff. „Sie passt sich - soweit möglich - allen persönlichen Wünschen der Gäste an.“ Egal ob Polterabend, Mondscheinfahrt oder Geburtstagsfeier - die ‘Skorpion‘ ist für alle Festivitäten gewappnet. Doch es geht auch mal etwas schief: „Einmal irrten wir uns. Wir waren der festen Überzeugung, dass eine Hochzeitsgesellschaft kommt. Wir haben also das Boot und den Steg entsprechend geschmückt und empfingen alle Gäste mit Sekt. Dabei machte ein Abteilungsleiter einen Firmenausflug mit seinem Team“, lacht Litschauer, der trotz der schönen Erfahrungen schon langsam an den Ruhestand denkt. „Ich suche mich langsam, aber keinesfalls überstürzt nach einem Nachfolger um.“