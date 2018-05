Königskinder heiraten wie im Märchen

Beim Empfang trumpften dagegen Prinz William und Kate 2011 in Großbritannien auf. Sie prosteten am Nachmittag 650 und am Abend 300 Gästen mit Champagner zu. Haakon und Mette-Marit 2001 in Norwegen, Frederik und Mary 2004 in Dänemark, Felipe und Letizia 2004 in Spanien sowie Victoria und Daniel 2010 in Schweden erfreuten sich mit jeweils 400 Menschen am Hochzeitsmenü. Charles und Diana hatten nur 120 Gäste beim Bankett.