Bitte, SPÖ: Selbstkritik & ehrliche Problemanalyse

Dienstag, pünktlich zur Mittagszeit war es dann soweit: Wiens Noch-Bürgermeister Michael Häupl verabschiedete sich im Rahmen der SPÖ-Festspiele zum Tag der Arbeit in seinen Ende Mai anstehenden, wohlverdienten Ruhestand. Nach fast einem Vierteljahrhundert im Amt übergibt der wortgewaltige Schmähkaiser Häupl das Zepter an Nachfolger Michael Ludwig, der vor fast 120.000 Besuchern auf der Rathausplatz-Bühne kämpferisch in Richtung türkis-blauer Bundesregierung tönt: „Lasst unser Wien in Ruhe!“