Miley Cyrus bereut Oben-ohne-Fotos nicht

Vor zehn Jahren hat sich Miley Cyrus für das „Vanity Fair“ oben ohne ablichten lassen. Starfotografin setzte die damals 15-Jährige, die als Hannah Montana durch die Kinderzimmer flimmerte, aufreizend in Szene - zu aufreizend für die prüden Amerikaner. Weil man die Schauspielerin auf einem der Motive nämlich mit nacktem Rücken in eine Bettlaken gehüllt zu sehen bekommen hatte, war der Aufschrei so groß, dass sich Miley gezwungen sah, sich für dieses Shooting um Verzeihung zu bitten. Jetzt zieht die heute 25-Jährige diese Entschuldigung zurück - mit einer klaren Ansage.