Alaba unter Tränen: „Hätten es verdient gehabt“

Daran, dass Real überhaupt zu zwei Toren gekommen war, hatte Alaba auch seinen unrühmlichen Anteil. In der elften Minute, die Bayern führten im Bernabeu-Stadion mit 1:0, verlor der Linksverteidiger Stürmer Karim Benzema aus den Augen. So verwertete der Real-Glatzkopf locker per Kopf eine Flanke, die zuvor Bayerns Kimmich schon hätte unterbinden müssen, zum 1:1.