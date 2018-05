Schönster Maibaum gesucht

In Elsbethen tragen die Schützen ihren Moar auf Händen. In Grödig macht die Dirndl-Pracht der Landjugend-Dirndln jedes Jahr dem Baum Konkurrenz. Die Festwiese in Aigen wird immer gestürmt. Und in den Walser Ortsteilen wie in Loig packen auch die Schnalzergruppen an. Es war ein gelungener 1. Mai!