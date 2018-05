CL-Finaltraum geplatzt! Bayern scheitert an Real

Das Wunder blieb aus! Der FC Bayern München ist im Halbfinale der Champions League an Real Madrid gescheitert. Nach der 1:2-Niederlage in München platzte der Finaltraum am Dienstag nach einem 2:2-Remis im Bernabeu-Stadion in Madrid. Am Ende fehlte dem deutschen Rekordmeister ein Tor. Real Madrid zog damit ins Finale ein und wahrte die Chance auf den dritten Titelgewinn in der „Königsklasse“ in Folge.