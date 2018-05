Die Rückkehr des Großmeisters

Das Paar zog nach Wiener Neustadt, wo Yu seine eigene Schule gründete. Unzählige Kinder und Jugendliche hat er seither in die hohe Kunst des Taekwando, Hapkido und Yoga eingeweiht - und ein untrügliches Gespür dafür entwickelt, was ein Mensch braucht: „Viele Kinder, die zu mir kommen, haben Probleme in der Schule oder im Freundeskreis. Deshalb bekommen sie bei mir nicht nur ein Training für die körperliche, sondern auch für die geistige Gesundheit“, so Meister Yu. „Der Kampf ist nur eine Seite, das Yang. Die andere, das Yin, besteht aus Meditation und Yoga. Balance ist in unserer Schule das Wichtigste.“