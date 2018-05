ÖTTV-Herren besiegen auch Polen mit 3:0

Österreichs Tischtennis-Nationalteam der Herren hat am Dienstag bei den Weltmeisterschaften in Halmstad in Schweden mit einem 3:0-Sieg gegen Polen die Chance auf den Aufstieg in die K.o.-Phase gewahrt. Am Tag nach dem überraschenden 3:0-Erfolg gegen den Weltranglisten-Vierten Frankreich wurden Daniel Habesohn, Stefan Fegerl und Robert Gardos ihrer Favoritenrolle gegen den Außenseiter gerecht.