Asylwerber-Buben schrotteten „geborgten“ Neuwagen

Steinmauer stand im Weg

Dennoch kam das Duo auf der L 546 in etwa zehn Minuten fast 15 Kilometer, ehe der junge Syrer in einer Kurve in der Ortschaft Rußbach die Herrschaft über den Wagen vorlor, eine Steinmauer rammte. Der Wagen flog noch 15 Meter weit in eine Wiese, ehe er total demoliert stehen blieb. Die Autodiebe befreiten sich, nahmen sich noch die Zeit, den Pkw zu versperren und liefen dann davon. Kamen aber nicht weit. Die Polizei fing das leicht verletzte Duo rasch ein, das die illegale Spritztour auch gestand.