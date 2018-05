Außerferner besitzen am meisten Waffen

Innsbruck-Land in absoluten Zahlen top

Und wo sind die Tiroler „Waffennarren“ eigentlich zu Hause? Im Großraum Innsbruck oder doch eher in ländlichen Gegenden? Laut Polizei-Statistik gibt es die meisten registrierten Schusswaffen im Bezirk Innsbruck-Land (13.234), gefolgt von den Bezirken Kufstein (8446), Schwaz (7452), Kitzbühel (6069), Imst (5582), Innsbruck (5176), Landeck (4440) und Lienz (4413). Das Außerfern ist in diesem Ranking mit insgesamt 3584 registrierten Schusswaffen Schlusslicht. Doch der Schein trügt: Gerechnet auf die Gesamteinwohnerzahl sind es wiederum die Außerferner, die die größten Fans von Waffen zu sein scheinen. 11,1 Prozent der Bevölkerung im Bezirk Reutte sind im Besitz einer Waffe.