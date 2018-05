Schock! Löwe fällt über Tierpark-Besitzer her

Dieses Video ist nichts für zarte Gemüter: In Südafrika ist der Besitzer eines Wildtierreservats von einem Löwen attackiert und schwer verletzt worden. Zunächst läuft der Mann durch ein Gehege, als das Tier plötzlich auf ihn zurennt. Der Mann versucht, sich in Sicherheit zu bringen, aber der Löwe fällt ihn kurz vor der vergitterten Tür an und zerrt ihn hinter ein Gebüsch.