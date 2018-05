Nervenkitzel für Klein und Groß beim Urfahrmarkt

Adrenalin pur“ heißt’s derzeit wieder am Urfahraner Frühlingsmarkt. Die meisten Fahrgeschäfte am Urfix - abgesehen vielleicht von beliebten Klassikern wie dem Autodrom - sind nichts für schwache Nerven oder Mägen. Wenngleich der Empfindungsfaktor natürlich bei Klein und Groß unterschiedlich ist. Die kleine Maria (4) quietscht vergnügt, während sie in den Seilen des „Mega Jump“, dem Bungee Trampolin von Elfriede Avi, auf und ab hüpft. Und auch daneben spürt man schon bei den Kleinsten das Adrenalin, wenn sie in den „Water Bubbles“ im Wasser rumtoben können, ohne nass zu werden. Auch der sechsjährige Valentin aus Linz bewies Mut und setzte sich mit Papa Gerhard in die Geisterbahn. „Die gehört bei unserem Besuch am Urfahranermarkt einfach immer dazu", so der Papa.