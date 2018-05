Nasenbeinbruch! ÖFB-Verteidigerin fällt länger aus

Österreichs Frauennationalteam muss vor den WM-Qualifikationsspielen in Finnland (8. Juni) und in Israel (12. Juni) um Verteidigerin Katharina Schiechtl bangen. Die 25-jährige Kapitänin Werder Bremens erlitt am Sonntag im Bundesligaduell mit dem 1. FFC Frankfurt einen Nasenbeinbruch, wurde bereits operiert und fällt nach Vereinsangaben mehrere Wochen aus.