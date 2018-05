Vatikan-Finanzchef George Pell muss vor Gericht

Der bisherige Finanzchef des Vatikan, Kurienkardinal George Pell, muss sich in seiner Heimat Australien wegen Missbrauchsvorwürfen in einem Prozess vor Gericht verantworten. Ein Gericht in Melbourne entschied am Dienstag nach monatelangen Vorprüfungen, dass gegen den 76-Jährigen ein Hauptverfahren eröffnet wird.