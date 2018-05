Haiming: Wilderer erlegte dreijährigen Rehbock

Der Unbekannte hatte zuvor das Waldstück mit einem Scheinwerfer ausgeleuchtet, um den Bock erelgen zu können. Anschließend trennte der dem getöteten Tier das Haupt ab und nahm es mit. Der Wilderer wurde dabei von zwei Autos gestört. Er packte die Trophäe in sein Auto und konnte unerkannt flüchten. Auf der Flucht soll er aber von zwei Fahrzeugen überholt worden sein. Am Montag sah der Jagdpächter in der Nähe des Tatortes eine unbekannte Person, die dann flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise: 059 133 - 7107